В Астане пройдут двухдневные антитеррористические учения

В пресс-службе столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом отметили, что они будут максимально приближены "к реальным боевым условиям"

АСТАНА, 27 июля. /ТАСС/. Антитеррористические учения, "максимально приближенные к боевым условиям", пройдут 27-28 июля в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

"Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности", - отметили в штабе, указав, что ставится задача проверки готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

По данным пресс-службы, в Астане предусмотрено введение ограничительных мер, в том числе по движению пешеходов и транспорта. В штабе призвали казахстанцев соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования госорганов и не допускать распространения ложной информации среди населения.

С начала года в различных регионах Казахстана проходят плановые антитеррористические учения.

В начале января 2022 года в Алма-Ате и других городах Казахстана произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и о том, что Алма-Ата подверглась нападению террористов и бандитов. Он обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать.

По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали.