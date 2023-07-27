Генсек ООН призвал военных мятежников в Нигере освободить президента страны

Антониу Гутерриш также призвал "немедленно прекратить все действия, подрывающие демократические принципы" в республике

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в сообщении офиса главы всемирной организации.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики.

"Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

Помимо этого, Гутерриш призвал "немедленно прекратить все действия, подрывающие демократические принципы в Нигере", а также воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.

Ранее мятежники в своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.