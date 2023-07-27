27 июля, 05:48
Военная операция на Украине

В одном из портов Одесской области получило повреждения оборудование грузового терминала

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины также зафиксировали взрыв в административном здании в порту

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов", - говорится в сообщении командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем отмечается, что также был зафиксирован взрыв в административном здании в порту.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

Ранее в четверг в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области, объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. 

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