Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении достижений его правления

Мохамед Базум отметил, что об этом "позаботятся все жители, любящие демократию и свободу"

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства.

"С таким трудом завоеванные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - говорится в сообщении президента, опубликованном в Twitter.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.