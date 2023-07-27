27 июля, 05:37
Попытка госпереворота в Нигере

Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении достижений его правления

EPA-EFE/ ANDY RAIN/ POOL
Мохамед Базум
© EPA-EFE/ ANDY RAIN/ POOL

Мохамед Базум отметил, что об этом "позаботятся все жители, любящие демократию и свободу"

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства.

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"С таким трудом завоеванные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - говорится в сообщении президента, опубликованном в Twitter.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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