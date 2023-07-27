27 июля, 05:42
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили, что Баку не пропускает гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян рассказал об ожидании конвоем въезда в Лачинский коридор

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Конвой с грузом гуманитарной помощи из Армении для жителей Нагорного Карабаха не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана. Об этом сообщил заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян.

"Гуманитарный конвой из Армении ждет въезда в Лачинский коридор, в Нагорный Карабах. Пока Азербайджан не выполняет обязательного решения Международного суда ООН. Из Баку уже прозвучали бесчеловечные и циничные заявления о том, что "игра окончена", - написал он в Twitter.

В среду утром кабмин Армении заявил, что отправляет 400 т гуманитарной помощи в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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