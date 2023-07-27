Министр национальной безопасности Израиля посетил Храмовую гору в Иерусалиме

Итамар Бен-Гвир в 2023 году уже в третий раз поднялся туда

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поднялся утром в четверг на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Об этом сообщило радио Kan.

Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг по случаю Девятого ава - дня траура и поста в иудейском календаре в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до н.э. и римлянами в 70 году н.э.

"Это (Храмовая гора - прим. ТАСС) - самое важное место для народа Израиля, куда нам нужно вернуться и показать наше управление", - заявил Бен-Гвир, чьи высказывания цитирует радиостанция. "В этот день, в этом месте, важно помнить - мы все братья, правые, левые, религиозные, светские", - продолжил министр, обращаясь к израильтянам на фоне массовых протестов против продвигаемой кабмином во главе с Биньямином Нетаньяху судебной реформы.

Министр национальной безопасности Израиля в этом году уже в третий раз поднялся на Храмовую гору. Действующий израильский кабмин был приведен к присяге в конце декабря 2022 года, Бен-Гвир первый раз посетил Храмовую гору в январе, второй - в мае 2023 года.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).