Глава МИД Нигера призвал жителей страны противостоять мятежникам

Асуми Масуду заявил, что в стране происходит "попытка акта насилия"

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду в качестве исполняющего обязанности главы правительства призвал жителей страны противостоять мятежным военным.

"Как исполняющий обязанности главы правительства, я призываю всех демократов и патриотов положить конец этой авантюре, чреватой множеством опасностей для нашей страны", - написал министр в Twitter.

Он заявил, что в Нигере происходит "попытка акта насилия". "Как и в других странах, эта акция, предпринятая мятежными офицерами, направлена на подрыв наших с таким трудом завоеванных свобод, нашей демократии и достигнутого нами прогресса. Эта авантюра, преследующая гнусные цели, потерпит неудачу, поскольку натолкнется на протест демократических и прогрессивных сил по всему Нигеру", - добавил Масуду.

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум ранее выразил надежду, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.