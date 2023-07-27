Что известно о попытке госпереворота в Нигере

Военные Республики Нигер 27 июля заявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа.
ТАСС собрал главное о попытке государственного переворота.
Ход событий
- Группа солдат президентской гвардии Нигера утром 26 июля заблокировала в Ниамее здание, где находится офис главы государства. СМИ сообщали, что мятежники удерживали Мохамеда Барзума и его семью внутри президентского дворца. Он отказывался подписывать под давлением документ о своей отставке.
- Журнал Jeune Afrique отмечал, что президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани. Источники издания утверждали, что в последние дни президент рассматривал возможность отправить генерала в отставку.
- Позднее мятежники взяли под контроль здание гостелерадио Нигера.
- Вооруженные силы Нигера не поддержали группу из состава президентской гвардии.
- Силы специального назначения Нигера также остались на стороне президента. Они заняли позиции вокруг зданий национального телевидения и радио.
- Вечером 26 июля поступили сообщения об интенсивной стрельбе у президентского дворца. По данным AFP, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требовали немедленного освобождения Базума. Данные о пострадавших не поступали.
- 27 июля мятежники объявили о свержении президента и о том, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), а работа всех учреждений в стране приостановлена.
- Солдаты президентской гвардии гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.
- Мохамед Базум рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства.
- Министр иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду в качестве исполняющего обязанности главы правительства призвал жителей страны противостоять мятежным военным.
Реакция
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с Мохамедом Базумом и выразил ему свою поддержку. Он осудил "любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере" и призвал призвал воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.
- Экономическое сообщество стран Западной Африки назвало события в Нигере попыткой силового захвата власти и потребовало "немедленного и безусловного освобождения демократически избранного президента республики". К заявлению сообщества присоединился и Евросоюз.
- Афросоюз призвал жителей Нигера и людей во всем мире "объединить свои голоса в единодушном осуждении этой попытки государственного переворота", и выступил за "немедленное и безоговорочное возвращение преступивших закон солдат в казармы".
- США и Британия также осудили действия мятежников, а президент Бенина Патрис Талон отправился в Нигер для оценки ситуации.