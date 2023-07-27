Президент Египта обсудил с Путиным события в Судане, Сирии и Ливии

Абдель Фаттах ас-Сиси также подтвердил поддержку Египта всех усилий, направленных на скорейшее политическое урегулирование мирным путем конфликта на Украине

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Санкт-Петербурге региональные и международные вопросы, в частности, ситуацию в Судане, Сирии и Ливии. Об этом сообщила канцелярия ас-Сиси.

"Президенты обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ближневосточным кризисам, в том числе ситуации в Судане, Сирии и Ливии, а также палестинскому вопросу, и договорились о продвижении усилий по восстановлению и укреплению безопасности, стабильности и мира для стран региона таким образом, чтобы сохранить единство и суверенитет их земель и законные права их народов", - сообщил официальный представитель египетского лидера в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В ходе встречи президенты двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями, в том числе проекты [строительства] атомной электростанции "Эд-Дабаа" и российской промышленной зоны, а также сотрудничество в области развития транспортной и железнодорожной системы и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении канцелярии.

Касаясь украинского кризиса, ас-Сиси "подтвердил поддержку Египта всех усилий, направленных на скорейшее политическое урегулирование мирным путем, чтобы уменьшить человеческие страдания и положить конец негативным экономическим последствиям, особенно для развивающихся и африканских стран".

Египет входит в инициативную группу из семи стран Африки, прорабатывающую план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Планируется, что Путин, помимо других мероприятий форума, проведет отдельную встречу с этой "семеркой" в пятницу, 28 июля.

Двусторонние переговоры ас-Сиси и Путина состоялись в среду вечером в Константиновском дворце в Стрельне в преддверии открывшегося в четверг в Санкт-Петербурге форума и саммита Россия - Африка.