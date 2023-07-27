Колумбия попросит США выдать экс-лидера боевиков для участия в мирном процессе

Речь идет о Сальваторе Манкусо

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии попросит США выдать бывшего лидера ультраправой вооруженной группировки "Объединенные силы самообороны Колумбии" (ОССК) Сальваторе Манкусо для того, чтобы он смог принять участие в мирном процессе. Об этом сообщил в среду аппарат уполномоченного по делам мира южноамериканской страны.

"Министерство юстиции и права и Министерство иностранных дел Колумбии активируют дипломатические механизмы, необходимые для запроса об экстрадиции Сальваторе Манкусо в Колумбию", - говорится в сообщении.

23 июля президент страны Густаво Петро назначил Манкусо участником мирного процесса, который, по его мнению, не был завершен, несмотря на то, что правительство и ОССК подписали соглашение, предполагавшее разоружение группировки, в 2003 году. Как уточнил аппарат уполномоченного по делам мира, статус, полученный Манкусо, гарантирует его защиту со стороны государства, но не освобождает от ответственности за преступления, которые расследуются колумбийскими судами.

В США бывший лидер группировки отбывает 16-летний тюремный срок за наркоторговлю. Колумбия выдала его по запросу американского правосудия в 2008 году.

Петро, вступивший в должность президента Колумбии в августе 2022 года, объявил одной из целей своего правительства достижение "тотального мира" внутри страны. Его администрация уже начала переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" и бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии".