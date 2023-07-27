27 июля, 07:37
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Нигера заявил, что президента страны удерживают в резиденции

По словам Асуми Масуду, с главой государства все в порядке

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Президента Нигера Мохамеда Базума удерживают в его резиденции, он находится в нормальном состоянии. Об этом сообщил министр иностранных дел и сотрудничества страны Асуми Масуду в интервью телеканалу France 24.

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"Его удерживают в его резиденции, он находится в добром здравии, - отметил Масуду. - Мы призываем к его освобождению без предварительных условий".

Масуду назвал происходящее не государственным переворотом, а его попыткой. "Была попытка государственного переворота, с который мы, очевидно, не можем согласиться. Во-первых, не вся армия задействована в этом перевороте, руководство вооруженных сил пока не высказалось. Во-вторых, народ Нигера на такое больше не согласен", - сказал глава МИД, добавив, что период, когда власть в стране захватывалась силой, "остался далеко позади". 

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