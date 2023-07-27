МИД ЮАР: страны Африки надеются, что тема торговли будет в приоритете в Петербурге

Глава дипведомства страны Наледи Пандор отметила наличие договоренностей о закреплении отношений между Африканским континентом и Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Африки рассчитывают, что приоритетной темой на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге станут вопросы торговли. Об этом заявила ТАСС министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на полях саммита.

"По итогам первого саммита Россия - Африка мы договорились установить контакт между африканскими странами, Африканским союзом и РФ. А также закрепить и углубить отношения между Африканским континентом и Россией. Мы договорились взаимодействовать по ряду направлений, включая цифровой прогресс, сотрудничество в изучении космоса и обмен опытом между нашими народами. Все эти темы будут обсуждены и в ходе предстоящего саммита. Кроме того, мы планируем намного сильнее, приоритетнее сфокусироваться на вопросах торговли", - указала глава МИД.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.