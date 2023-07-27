27 июля, 07:22
Саммит Россия – Африка

Президент Зимбабве заявил, что видит в России исторического союзника

Как отметил Эммерсон Мнангагва, РФ сыграла огромную роль в борьбе с империализмом и колониализмом, и эта борьба продолжается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Зимбабве рассматривает Россию как своего исторического союзника, бок о бок с которым зимбабвийский народ боролся и продолжает бороться с колониализмом и империализмом. Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие", проходящего в рамках второго саммита Россия - Африка.

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"Зимбабве имеет исторические связи с Россией и рассматривает ее как своего последовательного союзника, - подчеркнул президент. - Россия сыграла огромную роль в нашей борьбе с империализмом и колониализмом и эта борьба продолжается. Зимбабве борется с глобальным порядком, который создали империалисты. Мы боролись 100 лет назад вместе с прогрессивным миром, СССР и КНР против западных колониалистов, а сейчас те же самые люди, которые нас угнетали, учат нас демократии и вмешиваются в наши внутренние дела".

Президент отметил, что Зимбабве и Россия сейчас подвергнуты несправедливым санкциям со стороны Запада. "Мы уверены, что попытки экономической изоляции провалятся", - подчеркнул Мнангагва.

Касаясь предстоящих в августе в Зимбабве президентских и парламентских выборов, Мнангагва заявил, что на них победу одержит правящая коалиция. "Наши выборы будут свободными, честными и мирными - это наш выбор, - отметил президент. - Мы сами решаем свою судьбу". 

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ЗимбабвеРоссияМнангагва, ЭммерсонСаммит Россия – Африка
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