СМИ: адвокаты не хотят работать с Трампом, опасаясь испортить свою репутацию

По данным журнала Rolling Stone, экс-президент США безрезультатно пытался привлечь новых юристов после того, как 19 июля 2023 года ему были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Адвокаты не хотят работать с бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия из-за страха испортить себе репутацию. Об этом в среду сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп безрезультатно пытался привлечь новых юристов после того, как 19 июля 2023 года ему были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия.

Как отмечает журнал, адвокаты отказываются работать с бывшим президентом, так как считают это дело "проигрышным" и "самоубийственной миссией". Адвокаты также опасаются потерять других клиентов, если согласятся работать с Трампом. По данным Rolling Stone, экс-президент также известен как "сложный клиент", который часто меняет свою команду.

Ранее Трамп заявил, что Минюст прислал ему извещение, в котором указывается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, что, по словам политика, "всегда означает арест и предъявление обвинений". Спецпрокурор Джек Смит дал Трампу четыре дня на извещение большого жюри о получении письма.

Большое жюри в американской правовой системе утверждает обвинения, выдвинутые прокуратурой. Как отмечает газета The New York Times, у Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в отношении него, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание пишет, что Трамп, вероятно, откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.