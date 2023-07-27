27 июля, 07:29

СМИ: адвокаты не хотят работать с Трампом, опасаясь испортить свою репутацию

По данным журнала Rolling Stone, экс-президент США безрезультатно пытался привлечь новых юристов после того, как 19 июля 2023 года ему были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Адвокаты не хотят работать с бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия из-за страха испортить себе репутацию. Об этом в среду сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

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По его данным, Трамп безрезультатно пытался привлечь новых юристов после того, как 19 июля 2023 года ему были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия.

Как отмечает журнал, адвокаты отказываются работать с бывшим президентом, так как считают это дело "проигрышным" и "самоубийственной миссией". Адвокаты также опасаются потерять других клиентов, если согласятся работать с Трампом. По данным Rolling Stone, экс-президент также известен как "сложный клиент", который часто меняет свою команду.

Ранее Трамп заявил, что Минюст прислал ему извещение, в котором указывается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, что, по словам политика, "всегда означает арест и предъявление обвинений". Спецпрокурор Джек Смит дал Трампу четыре дня на извещение большого жюри о получении письма.

Большое жюри в американской правовой системе утверждает обвинения, выдвинутые прокуратурой. Как отмечает газета The New York Times, у Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в отношении него, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание пишет, что Трамп, вероятно, откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма. 

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