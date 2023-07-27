27 июля, 07:44
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Нигера заявил о контакте властей страны и мятежников через посредников

Асуми Масуду отметил отсутствие серьезных проблем в стране, которые могли бы стать предпосылками госпереворота

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Главы министерств и ведомств Нигера, поддерживающие президента страны Мохамеда Базума, и мятежники находятся в контакте через посредников, прямого диалога пока нет. Об этом заявил министр иностранных дел республики Асуми Масуду в интервью телеканалу France 24.

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"Диалог продолжается с участием разных посредников", - сказал он.

По его словам, "представители некоторых государств региона предпринимают попытки организовать прямые переговоры между мятежниками и властями Нигера". В частности, речь идет о "делегации советников президента Нигерии".

Говоря о предпосылках государственного переворота, глава ведомства отметил, что не видит сейчас каких-либо серьезных проблем в Нигере. "Какого-либо фундаментального кризиса в Нигере нет. Мы сталкиваемся с терроризмом, но правительство добилось хороших результатов в борьбе с ним. Я не говорю, что мы полностью от него избавились, но мы в достаточной степени его пресекаем", - сказал Масуду.

Он призвал участников мятежа вернуться к "исполнению своих прямых обязанностей". "Мы призываем их соблюдать присягу, служить стране <...> и защищать ее от терроризма", - подчеркнул он. 

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