Эрдоган и Ван И поддержали переговоры по украинскому кризису и зерновой сделке

Президент Турции и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая провели встречу в Анкаре

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И согласились, что украинский кризис и ситуация с прекращением зерновой сделки должны решаться путем переговоров. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать встречу в Анкаре Эрдогана и Ван И.

"Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, - сказала Мао Нин. - Что касается кризиса на Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров".

Переговоры Эрдогана с Ван И состоялись в среду в Анкаре.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся Москвы часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к договоренностям, когда касающаяся ее часть будет выполнена.

Как подчеркнул в опубликованной на днях авторской статье президент России Владимир Путин, Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. В частности, Москва готова поставлять зерно нуждающимся странам бескорыстно в двустороннем порядке.