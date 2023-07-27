Пашинян: Азербайджан продолжает не пропускать 361 тонну гуманитарной помощи в Карабах

По словам армянского премьер-министра, такие действия показывают, что основной целью Баку является уморить "голодом жителей Нагорного Карабаха и осуществить их геноцид"

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Армении отправило 361 тонну гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, однако Азербайджан отказывается пропускать груз через Лачинский коридор. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Вчера в Нагорный Карабах на 19 грузовиках была отправлена 361 тонна помощи. Гуманитарная помощь вчера дошла в общину Корнидзор Сюникской области у въезда в Лачинский коридор. Мы попросили российских миротворцев принять груз и сопроводить его в Нагорный Карабах, где на данный момент гуманитарный кризис из-за незаконной блокады Лачинского коридора в течение восьми месяцев. Однако Азербайджан препятствует ввозу гуманитарных грузов через Лачинский коридор в Нагорный Карабах", - сказал глава правительства.

По словам Пашиняна, действия Азербайджана показывают, что основной целью Баку является уморить "голодом жителей Нагорного Карабаха и осуществить их геноцид". "Ждем положительного ответа российских миротворческих сил и официального Баку, поскольку недопущение доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах подтвердит стремление Баку осуществить геноцид в Нагорном Карабахе. Разрешение на доставку гуманитарной помощи, с другой стороны, было бы позитивным шагом для повышения доверительной атмосферы", - добавил он.

В результате действий Азербайджана население Нагорного Карабаха более семи месяцев лишено сухопутной связи с Арменией. По данным армянской стороны, Азербайджаном перекрыта единственная сухопутная дорога в Армению - Лачинский коридор. Несмотря на блокаду, население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Красного Креста. Однако 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, оставив местное население в тяжелом положении. По информации властей Армении, практически все магазины закрыты, ощущается острая нехватка хлеба и лекарств. В результате полного отсутствия топлива не эксплуатируются легковые автомобили и транспорт.