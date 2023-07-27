Австрия до сих пор не выделила обещанные в мае €2 млн на разминирование Украины

В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что деньги переведут к середине августа

ВЕНА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Австрии до сих пор не выделили обещанные в конце мая €2 млн, которые должны были пойти на финансирование деятельности по разминированию Украины. Об этом сообщает радио ORF.

Депутат от партии "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) Гельмут Брандштеттер рассказал, что пообщался с некоммерческой организацией, которая должна была получить эти средства и закупить необходимое оборудование. "До сих пор они не получили ни одного евро. То есть провозглашенное 27 мая намерение так и не было реализовано", - сказал политик.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что деньги будут переведены к середине августа. По их словам, организация-получатель только три недели назад представила проект своей работы, который еще предстоит изучить.

Ранее Вена выступила против отправки на Украину австрийских специалистов по разминированию, опасаясь, что это нарушит нейтральный статус республики. Вместо этого австрийское правительство заявило, что выделит €2 млн на оборудование, предназначенное для разминирования. Деньги будут переданы не Киеву, а гуманитарной организации из Словении, которая специализируется на такой деятельности.