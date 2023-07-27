В МИД Франции осудили попытки силового захвата власти в Нигере

Париж присоединился к призывам Африканского союза и ЭКОВАС о восстановлении демократических институтов африканского государства

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Франция выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Нигере, осуждает попытки захвата власти в стране силой. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Катрин Колонна, опубликованном в Twitter.

"Франция обеспокоена событиями в Нигере и пристально следит за развитием ситуации, решительно осуждает любые попытки захвата власти силой. Она также присоединяется к призывам Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о восстановлении демократических институтов Нигера", - отмечается в тексте.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00), работа всех учреждений в стране приостановлена.