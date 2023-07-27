Непрямые переговоры между сторонами конфликта в Судане приостановили

Всего на протяжении конфликта стороны заключали перемирие не менее 10 раз, но взятые обязательства не соблюдались

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Непрямые переговоры между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана, которые проходили в Джидде, приостановили. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Суданская армия и силы быстрого реагирования временно прекратили непрямые переговоры в Джидде, передает телеканал. По данным его источников, делегация вооруженных сил покинула город и возвращается в Порт-Судан.

Представители армии и спецназа несколько месяцев вели переговоры в Джидде при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда. Всего на протяжении конфликта стороны заключали перемирие не менее 10 раз, однако не соблюдали взятых на себя обязательств. После истечения срока очередного перемирия в конце мая суданская армия объявила, что приостанавливает свое участие в переговорном процессе. 6 июня источники Al Arabiya сообщили о возобновлении непрямых переговоров.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и лидером спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.