МИД КНР не стал комментировать информацию о визите Путина в октябре 2023 года

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что Пекин поддерживает связь с партнерами по инициативе "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая пока не может детально прокомментировать информацию о визите президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года в КНР, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Третий форум "Один пояс - один путь" состоится в этом году. Мы поддерживаем связь с нашими партнерами по [инициативе] "Один пояс - один путь". Что касается конкретного визита, о котором вы упомянули, то в настоящее время у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать информацию о визите Путина.

25 июля помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, кроме того, Москва и Пекин обменяются мнениями о текущей международной обстановке.

11 июля первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР (2013-2022) Андрей Денисов сообщил ТАСС, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что в Пекине готовятся к приезду президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года.

С 2000 года президент РФ Владимир Путин приезжал в Китай 17 раз (последний раз - 4 февраля 2022 года, на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине). Си Цзиньпин с избрания председателем КНР в 2013 году совершил в Россию восемь визитов (с учетом взаимных визитов и переговоров на полях международных форумов Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались не менее 30 раз).