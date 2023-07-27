В Китае назвали США И НАТО крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй отметил, что доказательством могут служить попытки Вашингтона развивать такие блоковые структуры, как AUKUS, а также стремление не соблюдать договоренности, касающиеся контроля над вооружениями

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс создают максимальные риски и оказывают на мир самое значительное дестабилизирующее воздействие. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Именно США и НАТО выступают в качестве самого крупного источника возникновения рисков и дестабилизирующего фактора для международного мира и безопасности", - подчеркнул он на брифинге по итогам месяца.

Официальный представитель отметил, что доказательством крайне негативной роли Вашингтона в регионе могут служить его попытки развивать такие блоковые структуры, как AUKUS, а также стремление не соблюдать договоренности, касающиеся контроля над вооружениями. Как он уточнил, под лозунгом защиты безопасности Вашингтон постоянно пытается оклеветать КНР, заявляя миру о существовании так называемой китайской угрозы.

Тань Кэфэй добавил, что под благовидными предлогами НАТО планирует стать "крупнейшим ядерным объединением". Тем самым, как отмечается, этот военно-политический блок создает угрозу возникновения на планете разрушительного конфликта.

"Мы настаиваем, чтобы Североатлантический альянс отказался от ретроградного мышления холодной войны, перестал прибегать к лживым махинациям и предпринял реальные шаги для снижения роли ядерного оружия в стратегии государственной и коллективной безопасности", - сказал он.

Официальный представитель напомнил, что Китай придерживается оборонительной стратегии и никогда первым не будет использовать свой ядерный арсенал.