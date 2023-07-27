Председатель комиссии Афросоюза навал несправедливым нахождение Африки вне СБ ООН

Муса Факи Махамат попросил законного присоединения Африки к различным институтам, где решаются мировые вопросы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африка насчитывает около 1,5 млрд жителей, но при этом не имеет постоянного представителя в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Африка - это около 1,5 млрд жителей. И абсолютно несправедливо, что Африка находится вне Совета Безопасности ООН, вне Группы двадцати, вне тех трибун, на которых решаются мировые вопросы, и очень часто - проблемы Африканского континента", - отметил Махамат.

"Мы просим поддержки для полностью законного присоединения Африки к различным институтам, где решаются мировые вопросы", - заявил председатель Комиссии АС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20.