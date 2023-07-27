Глава Афросоюза заявил о готовности искать вместе с РФ пути решения конфликта на Украине

Азали Ассумани отметил, что африканские страны всегда готовы к обсуждению этого вопроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Африки вместе с Россией готовы искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз.

"Мы должны быть вместе с Россией, чтобы искать решение, которое стало бы приемлемым как для РФ - братской страны, но также для государств Африки и всего мира", - отметил он.

Он также добавил, что африканские страны всегда готовы к обсуждению этого вопроса.