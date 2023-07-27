27 июля, 09:34
Саммит Россия – Африка

Президент Зимбабве заявил, что в Африке разделяют позицию РФ по проблеме неоколониализма

Эммерсон Мнангагва отметил, что у страны есть опыт в борьбе с ним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. На Африканском континенте разделяют позицию России по проблеме неоколониализма и солидарны с борьбой Москвы с этим явлением. Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва журналистам на полях саммита Россия - Африка.

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Отвечая на вопрос об отношении к усилиям Москвы, направленным на борьбу со структурами неоколониализма, Мнангагва сказал, что "для этого мы и находимся здесь". "На Африканском континенте разделяют взгляды Российской Федерации, мы солидарны с этим видением", - продолжал президент. "Мы находились под колониальным гнетом многие сотни лет, и у нас есть опыт в борьбе с ним", - добавил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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ЗимбабвеРоссияМнангагва, ЭммерсонСаммит Россия – Африка
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