Глава Минобороны Польши заявил о создании на своей территории "академии HIMARS"

Мариуш Блащак выразил надежду на тесное сотрудничество с американской стороной

ТАСС, 27 июля. Польша основала академию для обучения военнослужащих управлению американскими реактивными системами залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и провела первые учения с их применением.

"Академия HIMARS сегодня была основана", - сказал на церемонии министр обороны республики Мариуш Блащак, выразив надежду на тесное сотрудничество с американской стороной. "Академия будет служить также сотрудничеству с нашими прибалтийскими партнерами, которые также заказали у США HIMARS. Мы открыты для сотрудничества, если говорить об обучении", - отметил министр.

Академия будет создана на базе Центра артиллерийской подготовки и Первой ракетной бригады в Торуни и Ожише.

Польша в мае получила от США первые четыре установки HIMARS. Договор о поставках этих РСЗО был подписан в 2019 году. В соответствии с ним до конца текущего года Польша должна получить в общей сложности 20 установок HIMARS, включая 2 учебные. Стоимость сделки составила 414 млн долларов.

Поставки современной американской военной техники, согласно планам польских властей, должны усилить восточный фланг НАТО. Ранее Блащак сообщал о планах Варшавы поставить РСЗО HIMARS на вооружение 16-й механизированной дивизии, размещенной на северо-востоке страны у границы с Калининградской областью России.