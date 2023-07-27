Кабмин Киргизии заявил, что страна стала лучшей в регионе по достижению целей развития

Страна заняла 45-е место из 166 в соответствующем рейтинге

БИШКЕК, 27 июля. /ТАСС/. Киргизия из всех стран Центральной Азии показала наилучший результат в плане достижения целей устойчивого развития. Об этом в киргизском городе Чолпон-Ата во время седьмого международного бизнес-форума "Исссык-Куль 2023" заявил глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

"Несмотря на кризисы, мировые эксперты подчеркивают, что Кыргызстан находится на пути устойчивого развития. Мы убедились в этом в 2022 году: нам удалось добиться темпа роста экономики в 7%. В рейтинге стран по достижению целей устойчивого развития Кыргызстан уверенно занял 45-е место из 166 стран, лидируя в Центральной Азии. Для нас это высокий показатель, который свидетельствует о правильном направлении развития, определенного президентом страны",- цитирует Жапарова пресс-служба.

По словам главы киргизского правительства, в настоящее время весь мир, в том числе и Киргизия, живет в условиях "экономической турбулентности, геополитических рисков, климатических катастроф и бедствий, нестабильности на мировых рынках и цен на продовольствие и энергоносители, глобальной инфляции".

Поэтому, считает он, кооперационные связи государств в сфере экономики могут принести положительные результаты для всех участников.

"Приглашаю вас к сотрудничеству с Кыргызстаном. Отрадно, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, заложенные в период расцвета Великого шелкового пути, сохраняются и развиваются в новых исторических условиях. Площадка Иссык-Кульского форума тоже является своего рода вкладом в его развитие",- подчеркнул Жапаров.

Международный бизнес-форум "Иссык-Куль 2023" состоялся 27 июля в городе Чолпон-Ата. В нем приняли участие около 400 предпринимателей из России, Китая, Узбекистана и ряда других стран. Во время его проведения было подписано 11 соглашений более чем на 2 млрд долларов, в том числе о строительстве консорциумом китайских компаний в Киргизии на реке Нарын Казарманского каскада из 4 ГЭС общей мощностью 1,160 МВт.