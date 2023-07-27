Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию в руководстве ООН

По словам президента Белоруссии, руководящие органы органищации отдают предпочтения определенным государствам

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в ООН, руководящие органы которой отдают предпочтения определенным государствам.

"Естественно, мы (Белоруссия - прим. ТАСС) как одна из стран-основателей этой организации не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там. Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с президентом России, - секретариат ООН, рабочий орган, - они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу - Востоку. То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?". От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад", - приводит слова Лукашенко, сказанные на встрече с постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, агентство БелТА.

Белорусский лидер поинтересовался у постпреда, что из себя представляет ООН на сегодняшний день и какие перспективы у международной организации и Белоруссии как ее участника. "Ну и нам что делать в этой организации?" - задал вопрос Лукашенко.