Экс-глава МИД Австрии считает, что страны Африки не откажутся от сотрудничества с Россией

Карин Кнайсль напомнила, что РФ никогда не была колониальной державой на африканском континенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Африки будут продолжать сотрудничество с Россией, а на саммите в Санкт-Петербурге в любом случае будет заключено много контрактов. С такой оценкой выступила в разговоре с ТАСС на полях саммита Россия - Африка бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ей был задан вопрос о том, отразится ли на результатах мероприятия снижение уровня представительства стран Африки на форуме в Санкт-Петербурге. "Я думаю, что в любом случае будет заключено много контрактов. И те, кто хочет сотрудничать с Россией, будут сотрудничать с ней. Страны будут сотрудничать", - сказала Кнайсль.

Она напомнила, что Россия никогда не была колониальной державой на африканском континенте, а во времена Советского Союза было "много сотрудничества с разными странами, особенно с Эфиопией", а также североафриканскими государствами, такими как Алжир, Египет.

"Есть наследие и есть то, что можно развивать, - продолжила Кнайсль. - Россия [для Африки] была, скорее, деловым партнером, а для некоторых и идеологическим примером, потому что было очень сильное коммунистическое движение, молодежное движение. <...> Но сейчас новое время и новые возможности".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.