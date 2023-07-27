Лукашенко предложил перестроить работу дипломатов Белоруссии в ООН

По словам президента Белоруссии, нужно организовать работу таким же образом, как она происходит со странами Запада, проводящими враждебную Минску политику

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность перестроить работу дипломатов республики в ООН таким же образом, как она организована со странами Запада, проводящими враждебную Минску политику.

"К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?" - приводит слова Лукашенко, сказанные на встрече с постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, агентство БелТА.

После встречи Рыбаков сообщил, что белорусский президент "дал ряд поручений по активизации работы" белорусского постпредства при ООН.

"Мы будем это продолжать делать. Есть целый ряд направлений, где мы очень успешно работаем. <...>. Поэтому мы будем продолжать активно работать, сотрудничать с государствами и продвигать наши национальные интересы", - сказал дипломат.