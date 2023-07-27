Суд отклонил иск принца Гарри к издательству NGN о прослушке

Остальные иски к издательству планируют рассмотреть

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона согласился перейти к рассмотрению по существу исков британского принца Гарри к издательству News Group Newspapers Ltd (NGN) медиамагната Руперта Мердока, однако иск о прослушке его телефонов отклонен, так как был подан слишком поздно. Такое решение приняла судья Тимоти Фэнкур.

Герцог Сассекский принц Гарри подал в суд на NGN, которое издает такие газеты, как The Times, The Sun и другие, утверждая, что они пользовались незаконными способами, добывая информацию. Другим истцом выступает английский актер Хью Грант. В июне младший сын короля Карла III стал первым членом королевской семьи за 132 лет, который давал показания в суде. Тогда он, в частности, заявил, что недобросовестные журналисты могли прослушивать его телефон более 15 лет - с 1996 по 2011 год. Однако NGN еще на слушаниях в апреле указывала на то, что шестилетний срок подачи подобного иска истек.

"Я считаю, что заявление герцога о перехвате голосовой почты (и любые другие нарушения, связанные с перехватом голосовой почты) имеют срок давности, как применительно к NGN, так и к The Sun, - постановил судья в решении, выдержки из которого приводит агентство Reuters. - У герцога нет реальной перспективы доказать в суде, что до установленной даты он не знал и не мог при разумном усердии выявить факты, которые подтвердили бы обоснованность претензии в этом отношении".

По информации газеты The Daily Telegraph, рассмотрение дела по существу должно начаться в Высоком суде Лондона в январе 2024 года.

Ранее принц Гарри подал иск против издательского дома Associated Newspapers, которому принадлежит, в частности, таблоид The Daily Mail. Истцами, помимо самого принца Гарри, выступают еще шесть человек, включая певца Элтона Джона и актрис Лиз Хёрли и Сэйди Фрост. Они считают, что стали жертвами "многочисленных незаконных действий", которые якобы осуществлялись издательским домом или его газетами, в том числе речь идет о прослушивании их телефонных разговоров и незаконном сборе информации при помощи частных детективов. Предварительные слушания по этому делу прошли в Высоком суде Лондона в марте.

Всего же, по подсчетам Reuters, принц Гарри, проживающий в США, участвует в шести судебных тяжбах против британских газет.