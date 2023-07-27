27 июля, 11:12
Попытка госпереворота в Нигере

В Египте выразили заинтересованность в сохранении демократической системы в Нигере

МИД страны выразил "полную солидарность с братским народом Нигера" и призвал "обеспечить безопасность граждан"

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Египет заинтересован в сохранении конституционного строя и демократической системы правления в Нигере.

Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Египет с большой обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Нигере и подтверждает свою заинтересованность в обеспечении безопасности и стабильности братской республики, а также сохранении конституционного [строя] и демократической системы в стране", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД Египта выразил "полную солидарность с братским народом Нигера" и призвал "обеспечить безопасность граждан". 

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НигерЕгипетПопытка госпереворота в Нигере
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