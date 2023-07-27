ЕС заявил, что уважает решение стран Африки принимать участие в саммите с Россией

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Масрали Масрали, сообщество является "самым большим партнером Африки по торговле, инвестициям и безопасности", а РФ "вряд ли сможет на саммите предложить странам Африки существенное сотрудничество и помощь"

БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Евросоюз уважает решение африканских стран, принимающих участие в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

"Конечно, выбор участвовать в саммите Россия - Африка - это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров", - сказала она.

По словам Масрали, ЕС является "самым большим партнером Африки по торговле, инвестициям и безопасности", а Россия "вряд ли сможет на саммите предложить странам Африки существенное сотрудничество и помощь".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.