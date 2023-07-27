Верховная рада отправила в отставку министра культуры Ткаченко

Отставку министра поддержал 321 депутат из 354 присутствующих

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Отставку министра поддержал 321 депутат из 354 присутствующих.

Александр Ткаченко возглавил министерство культуры и информационной политики в июне 2020 года. До этого он являлся депутатом Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы "1+1 Media".

На посту министра Ткаченко активно проводил политику "отмены" русской культуры на Украине. Под его началом ведомство разработало проект "анти-Пушкин" и по итогам 2022 года отчиталось о демонтаже 28 памятников поэту, а также десятков памятников другим выдающимся деятелям русской истории и культуры и переименовании 7 650 топонимов. Ткаченко призывал бойкотировать на Западе концерты, на которых исполняются произведения Чайковского и других русских композиторов, возглавил кампанию по вытеснению канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

В последние дни имя Ткаченко оказалось в центре скандала вокруг публикаций СМИ о выделении министерством порядка $900 тыс. (33 млн гривен) на комедийный сериал. На фоне общественного возмущения этими тратами в условиях нарастающего бюджетного дефицита, который восполняется за счет западных вливаний, президент Украины Владимир Зеленский 20 июля предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене Ткаченко на посту министра культуры. В тот же день Ткаченко сообщил, что сам подал заявление об отставке.