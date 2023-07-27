Верховный комиссар ООН призвал стороны противостояния в Нигере воздержаться от насилия

Фолькер Тюрк заявил, что резидент страны Мохамед Базум "должен быть немедленно и безоговорочно освобожден, а его безопасность должна быть обеспечена"

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Нигере должны воздержаться от насилия и соблюдать права граждан, а президента страны Мохамеда Базума мятежники должны незамедлительно освободить. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Я призываю все стороны воздержаться от насилия и уважать права и основные свободы всех людей. В интересах всего народа Нигера защитить и сохранить важные демократические завоевания, достигнутые в последние годы", - отметил Тюрк.

Комиссар также заявил, что президент Нигера "должен быть немедленно и безоговорочно освобожден, а его безопасность должна быть обеспечена". Наряду с этим Тюрк призвал освободить "произвольно задержанных" родственников президента и членов правительства.

"Я огорчен и потрясен попыткой военного захвата власти в Нигере и самым решительным образом осуждаю ее. Необходимо приложить все усилия для восстановления конституционного порядка и верховенства закона", - отметил он.