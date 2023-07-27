27 июля, 11:11
Попытка госпереворота в Нигере

Военные Нигера поддержали мятежников

В их заявлении сказано, что "любое внешнее вмешательство приведет к катастрофическим последствиям и хаосу в стране"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Главный штаб ВС Нигера заявил, что поддерживает действия мятежников, объявивших накануне об отстранении от должности президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении штаба, опубликованном в Twitter.

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"Военное командование, представленное Главным штабом Вооруженных сил Нигера <...> решило поддержать заявление группы военных", - отмечается в тексте.

В нем также сказано, что "любое внешнее вмешательство приведет к катастрофическим последствиям и хаосу в стране".

Главный штаб призвал армию сосредоточиться на выполнении своих задач по борьбе против терроризма и организованной преступности. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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