Военные Нигера поддержали мятежников

В их заявлении сказано, что "любое внешнее вмешательство приведет к катастрофическим последствиям и хаосу в стране"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Главный штаб ВС Нигера заявил, что поддерживает действия мятежников, объявивших накануне об отстранении от должности президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении штаба, опубликованном в Twitter.

"Военное командование, представленное Главным штабом Вооруженных сил Нигера <...> решило поддержать заявление группы военных", - отмечается в тексте.

В нем также сказано, что "любое внешнее вмешательство приведет к катастрофическим последствиям и хаосу в стране".

Главный штаб призвал армию сосредоточиться на выполнении своих задач по борьбе против терроризма и организованной преступности.