27 июля, 12:21
Попытка госпереворота в Нигере

Демонстрации в поддержку президента Нигера проходят в столице страны

По версии France 24, акции "показывают приверженность населения Нигера демократически избранным институтам"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Попытка свержения президента Нигера Мохамеда Базума вызвала акции протеста в республике. Об этом сообщил телеканал France 24.

По его данным, в столице республики Ниамее проходит серия демонстраций "в поддержку законно избранного главы государства". Эта реакция, как считает телеканал, "показывает приверженность населения Нигера демократически избранным институтам".

Ранее военные мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента страны и закрытии границ республики Нигер. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они утверждали, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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