Это уже восьмое продление, отметил депутат Ярослав Железняк

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Это уже восьмое продление", - написал он в Telegram-канале.

Продление военного положения в стране на такой срок означает отмену парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре. Во время действия такого положения голосование проводиться не может.

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов ведутся на Украине уже давно. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отмечал, что по законам проводить любые выборы во время военного положения нельзя.

При этом западные государства, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки вооружений Украине и выделяют средства для поддержки ее экономики, настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял, что власти в Киеве должны изыскать способ провести парламентские и президентские выборы в срок.