Китай заявил о намерении углубить стратегическое сотрудничество с Индонезией

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Чэнду на церемонию открытия летней Универсиады

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Пекин планирует усилить стратегическое сотрудничество с Джакартой. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо в китайском городе Чэнду.

"Китай готов в 10-ю годовщину создания комплексного стратегического партнерства двух стран, которая приходится на этот год, углубить стратегическое сотрудничество с Индонезией до более высокого уровня, <…> чтобы привнести больше уверенности и позитивной энергии в регионе и мире", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Чэнду на церемонию открытия летней Универсиады, которая продлится с 28 июля по 8 августа.

Ранее МИД КНР сообщал, что на церемонию открытия, которая продлится 27-28 июля, прибудут президенты Мавритании, Бурунди, Гайаны, а также премьер-министры Грузии и Фиджи.