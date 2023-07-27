27 июля, 12:04
Попытка госпереворота в Нигере

Саудовская Аравия осудила действия мятежников в Нигере и призвала освободить президента

В заявлении министерства иностранных дел королевства призывают участников переворота немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия осудила действия мятежников в Нигере, призывав их освободить президента республики Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

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"Саудовская Аравия решительно осуждает попытку отстранить от власти легитимного президента Нигера Мохамеда Базума и призывает участников переворота немедленно освободить его, гарантировать ему безопасность, а также дать ему возможность восстановить конституционные полномочия", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Утром 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента и закрытии границ республики. В заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. В стране введен комендантский час, работа всех учреждений приостановлена. 

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