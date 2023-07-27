В Молдавии прокомментировали сокращение персонала российского посольства

По мнению Координационного совета российских соотечественников Молдавии, решение властей негативно отразится на гражданах республики и россиянах, проживающих в стране

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Требование правительства Молдавии сократить численность российских дипломатов в республике негативно отразится на проживающих в республике сотнях тысяч российских граждан. С таким заявлением выступил Координационный совет российских соотечественников Молдавии.

"Решение властей негативно отразится прежде всего на жизнедеятельности граждан Республики Молдова и российских соотечественников, проживающих в РМ. Деятельность консульского отдела, взаимодействие с этнокультурными организациями, экономические, гуманитарные и культурные связи - эти и многие другие аспекты участия российских дипломатов в различных сферах сотрудничества теперь ожидаемо будут либо приостановлены, либо не смогут продолжить свою работу", - говорится в заявлении.

По данным МИД республики, посол РФ Олег Васнецов был уведомлен о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек (до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции). Таким образом их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Данное решение объяснили якобы многочисленными недружественными действиями и попытками дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Российским дипломатам предписано покинуть республику до 15 августа.

Отношения между двумя странами стали ухудшаться после победы Майи Санду на президентских выборах 2020 года. Они окончательно испортились на фоне начала специальной военной операции на Украине.

МИД РФ расценил действия Кишинева как очередной недружественный шаг, направленный на разрушение двусторонних отношений. В Москве сообщили о подготовке ответных мер.