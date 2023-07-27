В Венгрии считают, что ВСУ не добились значимых результатов в ходе наступления

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что шансы Украины прорвать линию обороны невелики

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дало существенных результатов, они вернули примерно такую же территорию, как и потеряли. С такой оценкой конфликта на Украине выступил в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Контрнаступление украинских войск, начатое 5 июня, пока не принесло существенных результатов. По имеющимся у нас данным, украинским войскам удалось отвоевать территорию общей площадью 200 кв. км, но примерно такая же площадь была занята россиянами в Донбассе и Харьковской области", - сказал Гуйяш на брифинге для журналистов, не уточнив, откуда венгерское правительство получило такие сведения. По его оценке, шансы ВСУ прорвать линию обороны невелики.

Гуйяш подчеркнул, что власти Венгрии выступают за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров, так как конфликт уже привел к множеству жертв. "Даже по самым скромным оценкам, на сегодняшний день в войне погибло более 310 тыс. человек. Существуют и значительно более высокие оценки - от 700 тыс. до 800 тыс. человек", - сказал Гуйяш. Он уточнил, что, "по данным ООН, в ходе войны погибло около 10 тыс. и ранено не менее 16,5 тыс. мирных жителей".