Нетаньяху выразил соболезнования президенту ОАЭ в связи со смертью брата

Траур продлится с 27 по 29 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в связи со смертью его брата Саида бен Заида Аль Нахайяна.

"Президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, примите мои искренние соболезнования в связи со смертью вашего брата Саида бен Заида Аль Нахайяна", - написал израильский премьер в Twitter.

Ранее эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что Саид бен Заид Аль Нахайян умер. Он занимал пост представителя правителя Абу-Даби. В стране объявлен трехдневный траур, который продлится с 27 по 29 июля.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.