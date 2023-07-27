МИД Египта осудил восхождение израильского министра на Храмовую гору

Это подрывает стабильность в регионе, считают в ведомстве

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Египет осудил посещение министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. В заявлении МИД арабской республики подчеркивается, что такие действия "подрывают стабильность в регионе".

"Египет призывает израильскую сторону немедленно прекратить эти провокационные и эскалационные действия, которые ведут лишь к разжиганию ненависти, усиливают напряженность, существующую на оккупированных территориях", - говорится в заявлении, размещенном внешнеполитическим ведомством в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). МИД Египта "предупредил об опасных последствиях этой безответственной практики для безопасности и стабильности в регионе".

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что Бен-Гвир поднялся утром на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима. Радио отмечает, что это уже третье восхождение министра нацбезопасности Израиля на Храмовую гору в 2023 году. Действующий израильский кабмин был приведен к присяге в конце декабря 2022 года, Бен-Гвир первый раз посетил Храмовую гору в январе, второй - в мае 2023 года.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).