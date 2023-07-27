Херш заявил об отсутствии у США плана, что дальше делать с Зеленским

По словам американского публициста, источники в разведке считают сорванным украинское контрнаступление

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Источники в американской разведке считают, что украинское наступление сорвано, а власти США не знают, что дальше делать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, размещенной на платформе Substack.

"У Зеленского нет иного плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - несчастный подкидыш в пеленках. У нас нет никакого представления, что думает на самом деле Зеленский и его окружение", - сказал источник Херша в американской разведке.

По словам собеседника, Украина - "самая коррумпированная и тупая страна в мире", а ее "поддержка [президентом США Джо] Байденом может быть связана с тем, что Зеленский что-то знает о Байдене, а не только с тем, что он помогал сыну Байдена".

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода. Позднее в американских и германских СМИ появлялись статьи о "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам.