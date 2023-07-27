27 июля, 12:04
Военная операция на Украине

Херш: в США считают, что у Зеленского нет дальнейшего плана действий

Американский публицист отметил, что Вашингтон относится к украинскому правительству как к самому коррумпированному в мире

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Официальные лица в США считают, что правительство Украины является самым коррумпированным в мире, при этом у ее президента Владимира Зеленского нет дальнейшего плана действий. Об этом в четверг написал на своем сайте американский публицист Сеймур Херш.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"У Зеленского нет плана, как держаться <...>. Украина - самое коррумпированное и глупое правительство в мире <...>, и поддержка Зеленского со стороны[президента США Джо] Байдена может определяться только тем, что Зеленский знает Байдена", - приводит Херш слова неназванного американского чиновника.

Ранее публицист отмечал также, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт. Как пишет Херш, одной из главных причин, по которой европейские страны хотят завершения конфликта, являются "более пяти миллионов украинцев", принятых соседними государствами. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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