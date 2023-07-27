В Польше сообщили о намерении расширить армию до семи дивизий

Текущий план развития польских вооруженных сил включает увеличение численности армии до 300 тыс. военнослужащих

ТАСС, 27 июля. Власти Польши хотят создать в структуре армии дополнительную седьмую дивизию. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский.

"Наша армия, ранее состоявшая из трех дивизий, будет иметь их шесть. Со временем, вероятно, еще будет запасная дивизия. Это тоже дивизия, но немного в другом составе", - указал он, не раскрыв детали.

По словам Качиньского, польская армия будет самой сильной сухопутной армией в Европе и будет служить фундаментом для обороны всего восточного фланга НАТО.

Текущий план развития польских вооруженных сил включает их расширение до шести дивизий и увеличение численности армии до 300 тыс. военнослужащих.