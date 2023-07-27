Херш заявил о понимании разведки США того, что Украина не сможет отобрать у РФ территории

Американский публицист отметил, что "баланс сил в войне установился"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Украина не сможет отобрать у России территории, на которые претендует. Такое мнение представителя разведывательного сообщества США приводит американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

"Реальность в том, что баланс сил в войне установился. [Президент РФ Владимир] Путин получил то, что хотел - доступ в Крым и четыре украинских области <...>. Украина их не контролирует и не сможет вернуть", - сказал собеседник Херша.

"Еще больше людей отправятся на войну, и за что? - продолжил собеседник Херша. - Американские и украинские военные уже не делают никаких прогнозов". Он добавил, что "российские силы устанавливают новую мину на каждую выкопанную украинцами".

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.