Каир считает необходимым обмен данными между странами при борьбе с финансированием террора

По словам председателя египетского подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Ахмеда Саида Хусейна Халила, необходимо уделить особое внимание подготовке профессиональных кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Египта считают крайне важным обмен информацией между странами для успешного противодействия финансированию терроризма. Об этом заявил председатель египетского подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Ахмед Саид Хусейн Халил.

"Страны Ближнего Востока и Африки теряют десятки триллионов долларов из-за финансовых махинаций и незаконных транзакций, которые направляются на поддержку деятельности террористических группировок", - отметил Халил во время дискуссии "Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности", которая проходит в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге. По его словам, "один из наиболее эффективных способов борьбы с этим явлением - обмен между странами опытом и информацией, которыми располагают специальные подразделения, действующие в области финансовой разведки".

Кроме того, как указал египетский представитель, необходимо уделить особое внимание подготовке профессиональных кадров, чему, по его убеждению, может "в большой степени содействовать обмен опытом между спецподразделениями отдельных стран". Халил также считает, что улучшение технического обеспечения и использование самого современного оборудования и средств связи будут способствовать повышению эффективности деятельности госслужб, задействованных в борьбе с финансированием экстремистских организаций.

Глава египетского подразделения выступил за развитие сотрудничества и координацию действий национальных профильных служб с международными организациями в целях "объединения усилий для искоренения практики финансовой поддержки терроризма и устранения ее источников вне зависимости от их происхождения".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.