Глава МИД Габона будет представлять страну на саммите в Петербурге

В преддверии саммита Россия - Африка Габон выражал заинтересованность в наращивании сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Габона во главе с министром иностранных дел Германом Иммонго прибыла на саммит Россия - Африка в Санкт-Петербург. Борт с высокопоставленными представителями приземлился в аэропорту Пулково, сообщает корреспондент ТАСС.

Габон является бывшей французской колонией, после обретения независимости в 1960 году страна остается одной из самых стабильных на континенте. Республика занимает четвертое место по величине ВВП на душу населения в Африке. Этому способствовали богатые нефтяные месторождения и иностранные инвестиции. Страна является членом ОПЕК+.

В преддверии второго саммита Россия - Африка представители властей Габона выражали заинтересованность в наращивании российско-габонского сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы. Москва и Либревиль выражали нацеленность координировать подходы по актуальной международной и африканской проблематике, в том числе с учетом непостоянного членства Габона в Совете Безопасности ООН в период 2022-2023 годы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.